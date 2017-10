BOX-OFFICE US: le film d'horreur "Happy Birthdead" renverse déjà "Blade Runner 2049"

Le film d'horreur Happy Birthdead démarre mieux que prévu au box-office américain ce weekend. Ce long métrage, produit pour moins de 5 millions de dollars, récolte 26.5 millions pour son premier weekend d'exploitation et prend la première place du classement. C'est bien mieux que les premières estimations qui plaçaient le film entre 15 et 20 millions de dollars. Happy Birthdead laisse loin derrière The Foreigner, film d'action avec Jackie Chan et Pierce Brosnan, qui rapporte 12.8 millions de dollars (mais en a coûté 35).

Parmi les anciennes sorties, Blade Runner 2049 laisse déjà la première place filer et recule de 53.9% après un premier weekend décevant. Le blockbuster d'un budget estimé à au moins 150 millions de dollars en est à 60.5 millions seulement sur le sol américain. Le film d'horreur Ça, malgré sa perte de salles, ne baisse que de 39.3% et cumule désormais 314.9 millions de dollars. Confident royal de Stephen Frears, qui gagne une centaine de salles, est la plus faible chute du top 10 avec seulement 25.3% (11.3 millions en un mois).

