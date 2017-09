FESTIVAL DE LA ROCHE-SUR-YON 2017: la sélection dévoilée

La 8e édition du Festival de la Roche-sur-Yon aura lieu du 16 au 22 octobre. Sa sélection vient d'être dévoilée !

8 longs métrages figurent en compétition cette année, parmi lesquels le très beau Call By Your Name de l'Italien Luca Guadagnino, la révélation Winter Brothers de l'Islandais Hlynur Pálmason ou encore le film d'animation pimenté Have a Nice Day du Chinois Liu Jian, tous en première française.

Parmi les séances spéciales, à noter le lauréat du dernier Festival de Toronto 3 Billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh, A Ghost Story de David Lowery, Les Gardiennes de Xavier Beauvois ou encore Ex-Libris de Frederick Wiseman.

Au menu de la section Perspectives, citons notamment la comédie colombienne Bad Lucky Goat de Samir Olivets, le drame américain Lucky avec Harry Dean Stanton et David Lynch, la comédie américaine Battle of the Sexes avec Emma Stone et Steve Carell ou encore la comédie dramatique française Contes de juillet de Guillaume Brac.

La section Variété dédiée au cinéma de genre proposera notamment le film d'horreur Lake Bodom du Finlandais Taneli Mustonen, le thriller Three du Hong-Kongais Johnnie To ou le thriller thaïlandais Bad Genius de Nattawut Poonpiriya.

La compétition Nouvelles Vagues dédiée aux "projets inattendus,surprenants et qui ont le goût du risque" comprend notamment l'ovni Manifesto qui met en scène l'actrice australienne Cate Blanchett.

Retrouvez la sélection complète ci-dessous !

COMPÉTITION INTERNATIONALE

CALL ME BY YOUR NAME de Luca Guadagnino

CHIEN de Samuel Benchetrit

GEMINI d’Aaron Katz

HAVE A NICE DAY de Liu Jian

PARADIS d’Andreï Konchalovski

SOLLERS POINT de Matthew Porterfield

THE LEISURE SEEKER de Paolo Virzì

WINTER BROTHERS d’Hlynur Pálmason

COMPÉTITION NOUVELLES VAGUES

FLESH AND BLOOD de Mark Webber

GIRLS AND HONEY de Pieter-Jan De Pue

LA VENDEDORA DE FÓSFOROS d’Alejo Moguillansky

MANIFESTO de Julian Rosefeldt

QUALITY TIME de Daan Bakker

RUBBER COATED STEEL de Lawrence Abu Hamdan

SEE A DOG, HEAR A DOG de Jesse McLean

TASTE OF CEMENT de Ziad Kalthoum

OS HUMORES ARTIFICIAIS de Gabriel Abrantes

THE HOLLOW COIN de Frank Heath

THE RULES FOR EVERYTHING de Kim Hiorthøy

SÉANCES SPÉCIALES

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE de Martin McDonagh

A GHOST STORY de David Lowery

BOBBI JENE de Elvira Lind

ENGLAND IS MINE de Mark Gill

EX LIBRIS – The New York Public Library de Frederick Wiseman

IF I THINK OF GERMANY AT NIGHT de Romuald Karmakar

LES GARDIENNES de Xavier Beauvois

+ PARIS, TEXAS de Wim Wenders

SUPERBAD de Greg Mottola (10e anniversaire)

TROPICO DE CANCER d’Eugenio Polgovsky

PERSPECTIVES

BAD LUCKY GOAT de Samir Olivets

BATTLE OF THE SEXES de Valerie Faris & Jonathan Dayton

BORG MCENROE de Janus Metz

CONTES DE JUILLET de Guillaume Brac

DIANE A LES ÉPAULES de Fabien Gorgeart

LUCKY de John Carroll Lynch

M de Sara Forestier

THE BALLAD OF LEFTY BROWN de Jared Moshe

TOUS LES RÊVES DU MONDE de Laurence Ferreira Barbosa

VARIÉTÉ

BAD GENIUS de Nattawut Poonpiriya

BLACK HOLES de David Nicolas et Laurent Nicolas

KUNG FU YOGA de Stanley Tong

LAKE BODOM de Taneli Mustonen

PRIS AU PIÈGE d’Álex de la Iglesia

THREE de Johnnie To

INVITATION À MICHEL GONDRY

Rétrospective et rencontre publique

FOCUS DAVID OREILLY

Exposition, rétrospective et rencontre publique

FILM D'OUVERTURE

LA SURFACE DE RÉPARATION de Christophe Régin

FILM DE CLÔTURE

DADDY COOL de Maxime Govare

JURY DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE

Elsa Charbit

Jean des Forêts

Andy Gillet

JURY DE LA COMPÉTITION NOUVELLES VAGUES

Alessandro Comodin

Benjamin Crotty

Céline Pimentel

PAROLES

SAÏD BEN SAÏD

FRANCOIS MUSY

MICHEL GONDRY

DAVID OREILLY

CONCERTS ZOMBIE ZOMBIE

LOON+PERSUS 9

SOIRÉE CLIPS+CONCERT SURPRISE

