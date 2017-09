VANISHING TIME: 1eres images du film fantastique sélectionné au Festival Coréen à Paris

Après la mort de sa mère, Su-rin, 14 ans, vient s’installer sur une île avec son beau-père. Elle se lie d’amitié avec Sung-min, un orphelin qui partage son goût de l'étrange. En jouant dans la forêt, ils tombent sur une grotte qui va bouleverser leur existence...

Voici le pitch de Vanishing Time: A Boy Who Returned, second long métrage du Coréen Um Tae-Hwa qui fut notamment assistant de Park Chan-Wook. Ce conte fantastique fait partie des films sélectionnés au Festival du Film Coréen à Paris. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de Vanishing Time: A Boy Who Returned ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

