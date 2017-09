FESTIVAL DU FILM CORÉEN A PARIS 2017: la sélection dévoilée !

Après les films d'ouverture et de clôture dévoilés il y a quelques jours, c'est le reste de la 12e édition du Festival du Film Coréen à Paris qui a été annonce (en attendant d'éventuels ajouts).

Parmi les 14 longs métrages qui composent la section Paysage dédiée aux avant-premières, citons The First Lap de Kim Dae-Hwan primé cet été à Locarno ou A Quiet Dream de Zhang Lu qui a fait l'ouverture du dernier Festival de Busan.

La section Portrait mettra en lumière la jeune filmographie de Cho Hyun-Hoon, avec notamment la projection de son long métrage Jane dont nous vous parlions ici.

La section Classiques proposera un focus sur l'acteur comique Koo Bong-Seo à travers une sélection de longs métrages.

Nous reviendrons prochainement en détails sur ces longs métrages. Retrouvez la sélection ci-dessous :

Film d'ouverture

A Taxi Driver, Jang Hoon

Paysage

A Quiet Dream de Zhang Lu

The Artist: Reborn de Kim Kyoung-won

The First Lap de Kim Daehwan

Itaewon de Kangyu Ga-ram

Jamsil de Lee Wan-min

The King de Han Jae-rim

The King's Case Note de Moon Hyun-sung

Merry Christmas Mr Mo de Lim Dae Hyung

New Trial de Kim Tae-yun

No Money, No Future de Lee Dongwoo

The Poet & the Boy de Kim Yang-hee

The Seeds of Violence de Lim Tae-gue

State-Authorized Textbook de Baek Seungwoo

Vanishing Time: A Boy Who Returned de Um Tae-hwa

Portrait: Cho Hyun-hoon

Jane + courts métrages

Classiques: Koo Bong-seo

The Male Beauty Artist de Shim Wu-seob

A Man and A Gisaeng de Shim Wu-seob

The Man Who Was Cursed To Death By Money de Shim Wu-seob

Gentleman In His Only Suit de Kim Gi-pung

Sorry To Give You Trouble de Im Kwon-taek

Clôture

The Mimic de Huh Jung

Le site officiel

