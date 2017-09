BOX-OFFICE US: "Kingsman" brille, les Legos pâlissent

Propulsé par le succès du premier volet, Kingsman : Le Cercle d'or a pris la tête du box-office américain ce weekend. Le long métrage fait un peu mieux que l'épisode précédent avec 39 millions de dollars contre 36 millions à Kingsman: Services secrets. Il laisse loin derrière LEGO Ninjago : Le Film (oui), qui est diffusé dans un tout petit peu plus de salles (4047 contre 4003). Est-il trop tôt pour dire que le filon LEGO s'affaiblit ? Avec ses 21.2 millions de dollars récoltés ce weekend, le film est loin des scores de La Grande Aventure Lego (69 millions) et Lego Batman, Le Film (53 millions). Le film d'horreur Friend Request se plante: même si son budget est relativement léger (9.9 millions), ses 2.4 millions de dollars dans plus de 2500 salles sont bien pâles. Côté sorties limitées, Confident Royal de Stephen Frears avec Judi Dench remplit plus ses salles que Battle Of The Sexes avec Emma Stone et Steve Carell: 152.000 dollars dans 4 salles contre 525.000 dollars dans 21 salles.

Parmi les anciennes sorties, Ça caracole toujours et cumule désormais 266.3 millions de dollars en 3 semaines pour un budget de 35 millions. Le film d'horreur vient d'entrer dans le top 5 des plus gros succès de l'année outre-Atlantique, derrière l'adaptation live de La Belle et la Bête (504 millions), Wonder Woman (411.6 millions), Les Gardiens de la galaxie 2 (389.8 millions) et le 415e épisode de Spider-Man (331.9 millions).

Source

