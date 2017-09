FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE DE STRASBOURG 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival du Film Fantastique de Strasbourg a été dévoilé.

C'est Double Date, premier long métrage du Britannique Benjamin Barefoot, qui a été sacré et a remporté l'Octopus d’or. Cette comédie horrifique raconte l'histoire d'Alex, résolu à ce que son ami Jim perde sa virginité avant ses 30 ans. Pour cela, les deux hommes vont suivre deux femmes, séduisantes et tentatrices, d’un bar à une grande maison en périphérie de la ville, sans savoir qu’elles ont de plus obscurs projets... Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

Le polar Laissez bronzer les cadavres d’Hélène Cattet et Bruno Forzani a lui reçu le Méliès d’argent. Ce film qui sortira le 18 octobre raconte un affrontement impitoyable et hallucinatoire autour de 250 kilos d’or volés. Retrouvez la bande annonce du long métrage en cliquant ici !

Une mention spéciale a été attribuée au Brésilien Terra e Luz de Renné França, tandis que l'ovni américain Dave made a Maze de Bill Watterson, dont nous vous parlions ici, a remporté le prix du public.

La section Crossovers a, elle, couronné Bitch de Marianna Palka, au sujet duquel on vous dit tout ce qu'on pense ici.

Le palmarès complet

