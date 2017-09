OSCARS 2018: Taïwan a choisi son candidat

Taïwan a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il s'agit de Small Talk réalisé par Huang Hui-Chen, lauréate du Teddy Award du meilleur documentaire en début d'année à la Berlinale. Dans ce film produit par Hou Hsiao-Hsien, la réalisatrice fait le portrait de sa mère lesbienne qui a quitté son époux violent pour élever ses filles seule. Retrouvez notre critique du film et une bande annonce en cliquant ici.

Taïwan a gagné une fois l'Oscar du meilleur film en langue étrangère: en 2000 pour Tigre et dragon de Ang Lee. Ang Lee a rapporté à Taïwan ses deux autres seules nominations: pour Garçon d'honneur et Salé, sucré. Producteur de Small Talk, Hou Hsiao-Hsien, envoyé trois fois par Taïwan (La Cité des douleurs, Les Fleurs de Shanghai et The Assassin - excusez du peu) mais n'a jamais passé le premier tour de la sélection aux Oscars.

La shortlist de neuf finalistes sera annoncée fin 2017. Les 5 nommés définitifs seront dévoilés le 23 janvier 2018.

