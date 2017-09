C'est l'été. Dayveon a 13 ans, et un grand frère mort trop tôt. Dans la chaleur étouffante de sa petite ville de l'Arkansas, sur son vélo, il traine sa mélancolie. Lorsqu'il intègre le gang local, les Blood, c'est à la fois la violence de ce monde et de nouveaux liens d'amitié qui font irruption dans sa vie...

Voici le pitch de Stupid Things, premier long métrage de l'Américain Amman Abbasi. Ce film dévoilé à Sundance en début d'année a ensuite été sélectionné à la Berlinale et récemment en compétition à Deauville. C'est une des révélations de l'année, une merveille lyrique dans la lignée de American Honey d'Andrea Arnold. Stupid Things sort ce mercredi en salles. Retrouvez notre critique en cliquant ici, et découvrez la bande annonce du film ci-dessus !

