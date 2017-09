ANNIHILATION: 1ere image du nouveau Alex Garland avec Natalie Portman

Une biologiste participe à une expédition gouvernementale sur le site d’une catastrophe écologique pour retrouver la trace de son mari disparu...

Voici le pitch de Annihilation, le nouveau long métrage d'Alex Garland après l'essai remarqué de Ex Machina. Il s'agit à nouveau d'un film de science-fiction, qui met cette fois en scène Natalie Portman. Annihilation a une date de sortie calée en France le 7 mars.

Une première image vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !