FESTIVAL DU FILM CORÉEN A PARIS 2017: l'ouverture et la clôture dévoilées !

Les films d'ouverture et de clôture de la 12e édition du Festival du Film Coréen à Paris ont été dévoilés.

Plus gros succès de l'année en Corée avec 12 millions de spectateurs, A Taxi Driver de Jang Hoon fera l'ouverture. Ce film, choisi pour représenter la Corée aux Oscars, raconte l'histoire d'un chauffeur de taxi qui aide un journaliste allemand à couvrir le soulèvement de Gwangju, mouvement protestataire survenu au début des années 80. Il met notamment en scène la star coréenne Song Kang-Ho. Retrouvez des images de ce film en cliquant ici.

Le film d'horreur The Mimic fera la clôture du festival. Ce long métrage raconte l'histoire d'une famille confrontée à une créature mystérieuse qui a le pouvoir d'imiter les voix humaines et dévore les enfants. Cette séance horrifique aura lieu le 31 octobre, pour Halloween.

La 12e édition du Festival du Film Coréen à Paris se déroulera du 24 au 31 octobre, au cinéma le Publicis à Paris. Le reste de la programmation sera dévoilé ultérieurement.

