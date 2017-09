OSCARS 2018: la Pologne a choisi son candidat

La Pologne a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il s'agit de Spoor (Pokot), le thriller réalisé par Agnieszka Holland (lire notre entretien). Primé en début d'année à la Berlinale, ce film raconte l'histoire d'une femme à la retraite, marginale et forte tête, qui est témoins de diverses morts mystérieuses. Retrouvez notre critique du film et une bande annonce en cliquant ici.

La Pologne a gagné une fois l'Oscar du meilleur film en langue étrangère: en 2014 avec Ida de Paweł Pawlikowski. Agnieszka Holland a déjà été nommée une fois en tant que meilleure scénariste aux Oscars pour Europa Europa en 1992, tandis que Sous la ville qu'elle a réalisé a été nommé dans la catégorie meilleur film en langue étrangère en 2012.

La shortlist de neuf finalistes sera annoncée fin 2017. Les 5 nommés définitifs seront dévoilés le 23 janvier 2018.

