BOX-OFFICE FRANCE: "Ca" en tête, bides pour Vincent Cassel et Louise Bourgoin aux 1eres séances Paris

Le film d'horreur Ca a pris la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Avec 2026 entrées dans 17 salles, le long métrage effectue un bon score mais qui aurait pu être encore plus costaud vu le buzz qui entoure le film. Faute d'amour d'Andrei Zviagintsev confirme la cote d'amour du réalisateur russe en France après les succès de Elena et de Leviathan: 1018 spectateurs sur 15 copies. Le polar Mon garçon avec Guillaume Canet est battu avec 933 entrées dans 16 salles.

Gauguin - voyage de Tahiti avec Vincent Cassel démarre mal avec 623 entrées dans 19 salles - la plus grosse combinaison parisienne de ce mercredi. C'est pire pour la comédie L'un dans l'autre avec Louise Bourgoin et Stéphane De Groodt: 451 entrées dans 19 salles. Ce film n'arrive que 6e du classement du jour alors qu'il s'agit de la plus grosse sortie de la semaine. Kiss & Cry de Chloé Mahieu et Lila Pinell (lire notre entretien) démarre doucement avec 101 entrées dans 4 salles. L'Italien A Ciambra passe lui totalement inaperçu avec 74 tickets dans 6 salles.

Source Rentrak France

