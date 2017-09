L'odyssée d'un garçon à la recherche de son chien au Japon : voici le pitch du nouveau film de Wes Anderson, Isle of Dogs.

Il s'agit d'un film d'un retour à l'animation pour le realisateur de Fantastic Mr Fox. Au casting vocal, on retrouvera Bryan Cranston, Greta Gerwig, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, Bill Murray, Edward Norton, Yoko Ono, Liev Schreiber ou encore Tilda Swinton.

La sortie française de ce film est prévue pour avril 2018. Une première bande-annonce a été dévoilée, découvrez la en cliquant ci-dessus !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !