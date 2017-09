THOSE LONG HAIRED NIGHT: 1eres images d'un film philippin sélectionné à Busan

Trois femmes transgenres, l'indécrottable romantique Tuesday, la très sage Amanda et l'incroyablement ambitieuse Barbie, passent une nuit chaotique sur le chemin de leur rêve dans un quartier chaud de Manille.

Voici le pitch de Those Long Haired Nights, un film librement inspiré de faits réels dirigé par le Philippin Gerardo Calagui. Those Long Haired Nights est sélectionné hors compétition au prochain Festival de Busan, qui se déroulera du 12 au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de ce film ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !