GEMINI: gros plan sur le mystérieux thriller sélectionné à la Roche-sur-Yon

Un terrible crime met à l’épreuve la relation complexe qu’entretiennent une étoile montante d’Hollywood et son opiniâtre assistante personnelle. Tandis que l’assistante arpente Los Angeles pour dénouer l’énigme, la jeune star doit garder une longueur d’avance sur un policier tenace et faire face à sa propre conception de l’amitié, de la vérité et de la célébrité...

Voici le pitch de Gemini, nouveau long métrage de l'Américain Aaron Katz. Ce thriller fait partie des films sélectionnés au Festival de la Roche-sur-Yon où il fera sa première française en compétition, après être passé cet été à Locarno. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de Gemini ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

