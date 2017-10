BAD GENIUS: gros plan sur le thriller thaïlandais sélectionné à la Roche-sur-Yon

Lynn, brillante élève, accepte contre de l’argent, de mettre son cerveau à contribution de ses camarades, et innove de brillants stratagèmes de tricherie échappant à toute surveillance, ou presque...

Voici le pitch de Bad Genius, second long métrage du Thaïlandais Nattawut Poonpiriya. Ce thriller fait partie des films sélectionnés au Festival de la Roche-sur-Yon où il fera sa première française dans la section Variété dédiée au cinéma de genre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de Bad Genius ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

