Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, voici Paula, de retour à Paris après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien décidée à prendre un nouveau départ. Avec panache.

Voici le pitch de Jeune femme, premier long métrage de la Française Léonor Serraille. Jeune femme a reçu la Caméra d'or au dernier Festival de Cannes, récompense qui vient couronner le meilleur premier film. Laetitia Dosch est épatante dans ce long métrage qui sortira le 1er novembre en France. Retrouvez notre critique en cliquant ici.

La bande annonce officielle de Jeune femme vient d'être dévoilée, découvrez-la ci-dessus !

