BOX-OFFICE US: vers un démarrage plutôt costaud pour "Blade Runner 2049" ?

Selon les premières estimations, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, suite du film culte réalisé par Ridley Scott, ne devrait pas manquer ses débuts au box-office américain. Doté d'un gros budget (entre 150 et 185 millions de dollars selon les sources), le blockbuster avec Ryan Gosling pourrait démarrer aux alentours des 50 millions de dollars sur 4000 écrans. C'est bien, mais ce n'est pas stellaire pour un tel budget. Si ces chiffres se confirment, Blade Runner 2049 devra compter sur un solide maintien pour vraiment être un succès. La Montagne entre nous, un drame avec Kate Winslet et Idris Elba lancé en contre-programmation, pourrait rester sous les 10 millions de dollars malgré une forte exposition dans 3000 salles.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

