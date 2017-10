OSCARS 2018: le Sénégal a choisi son candidat

Le Sénégal a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il s'agit de Félicité, le drame d'Alain Gomis, Grand Prix à la Berlinale en début d'année. Félicité raconte l'histoire d'une femme libre et fière, chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime d'un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à travers les rues d'une Kinshasa électrique, un monde de musique et de rêves.. Retrouvez notre critique du film en cliquant ici.

C'est la première fois que le Sénégal envoie un candidat à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.

La shortlist de neuf finalistes sera annoncée fin 2017. Les 5 nommés définitifs seront dévoilés le 23 janvier 2018.

