BOX-OFFICE FRANCE: flop pour "Le Petit Spirou", Claire Denis se distingue

Après le semi-flop de son premier long métrage Les Enfants de Timpelbach, grosse production restée sous les 800.000 entrées, puis le méga-flop de son second long métrage Au bonheur des ogres, grosse production restée sous les... 160.000 entrées, le réalisateur français Nicolas Bary n'aura visiblement pas plus de chance avec Le Petit Spirou, troisième grosse production et troisième flop : seulement 224.512 entrées dans près de 600 salles. Un Beau soleil intérieur de Claire Denis avec Juliette Binoche se distingue en revanche avec 130.835 entrées dans moins de 200 salles. Il s'agit d'un des meilleurs démarrages de la réalisatrice.

Le jeune Karl Marx s'en tire correctement avec 50.733 entrées dans 100 salles. Quatre échecs en vue en revanche pour Demain et tous les autres jours de Noémie Lvovsky (23.862 entrées dans 111 salles), Money (20.862 entrées dans 102 salles), Le Château de verre (18.785 entrées dans 88 salles) et le documentaire Une suite qui dérange (15.014 entrées dans 100 salles).

Du côté des anciennes sorties, Ça se maintient raisonnablement avec une baisse de 36% (1.489.389 entrées en 2 semaines). Avec un gain de 200 salles, Seven Sisters assoit son solide succès avec 1.564.770 entrées en 5 semaines.

