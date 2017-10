RÖKKUR: 1eres images d'une romance fantastique queer islandaise

Une nuit, Gunnar reçoit un appel téléphonique de son ex, Einar. Inquiet de l'état d'Einar, Gunnar va lui rendre visite dans un coin isolé d'Islande. Une fois réunis, les deux hommes ressentent autour d'eux une présence inquiétante...

Voici le pitch de Rökkur, nouveau long métrage de l'Islandais Erlingur Thoroddsen dont on vous avait déjà présenté le précédent film, Child Eater. Rökkur a beaucoup tourné en festivals cette année, et est présenté cette semaine au Festival de Londres.

Des images de cette romance fantastique queer ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

