THE FORTRESS: 1eres images de la fresque sélectionnée au Festival du Film Coréen

En 1636, le royaume de Joseon est attaqué par la dynastie Qing. Le roi Injo se réfugie avec sa suite dans les montagnes, dans la forteresse de Namhansanseong, bientôt prise d’assaut par l’envahisseur. Alors que le roi hésite sur la marche à suivre, et que son armée protège la forteresse, deux de ses ministres s’opposent. Choi Myung-kil insiste pour que le roi traite avec les Qing, pendant que Kim Sang-hun exhorte le roi à résister coûte que coûte...

Voici le pitch de The Fortress de Hwang Dong-hyuk, remarqué notamment avec son drame Silenced. Ce film met en scène la star Lee Byung-Hun et vient de démarrer fort au box-office local. The Fortress fait partie des longs métrages sélectionnés au Festival du Film Coréen à Paris. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de The Fortress ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

