DÉCÈS: Anne Wiazemsky (1947-2017)

L'actrice française Anne Wiazemsky est décédée. Anne Wiazemsky apparaît pour la première fois au cinéma dans Au hasard Balthazar de Robert Bresson en 1966. La même année, elle fait la connaissance de Jean-Luc Godard dont elle deviendra l'épouse. Sous sa direction, elle tourne La Chinoise, Week-End, Le Gai Savoir, One + One, Vent d'est, Vladimir et Rosa et Tout va bien. Wiazemsky s'illustre également chez Pier Paolo Pasolini (Théorème, Porcherie), Marco Ferreri (La Semence de l'homme), Michel Deville (Raphaël ou le débauché), Pierre Granier-Deferre (Le Train), Alain Tanner (Le Retour d'Afrique), Robert Enrico (L'Empreinte des géants) ou encore Delphine Seyrig (Sois belle et tais-toi).

Au cours des années 80, on peut la voir deux fois chez Philippe Garrel (L'Enfant secret, Elle a passé tant d'heures sous les sunlights) ou chez André Téchiné (Rendez-vous). Également écrivaine, Wiazemsky voit son premier roman Mon beau navire édité en 1989. Suivront notamment Une poignée de gens (Grand prix du roman de l'Académie française), Une année studieuse ou Un saint homme, paru début 2017. Anne Wiazemsky avait 70 ans.