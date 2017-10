BOX-OFFICE FRANCE: "Le Sens de la fête" et "Blade Runner 2049" démarrent fort aux 1eres séances Paris

Lancée par une promotion mammouth, la comédie Le Sens de la fête démarre très bien lors des premières séances parisiennes de ce mercredi. Le nouveau film des réalisateurs d'Intouchables attire 3464 spectateurs dans 28 salles. Débuts réussis également pour Blade Runner 2049 qui réunit 3030 spectateurs dans 29 salles. Le film d'animation Capitaine Superslip complète solidement le podium avec 766 entrées dans 15 salles.

Diffusé sur 17 copies, Happy End de Michael Haneke est plus discret avec 671 entrées. Démarrage solide en revanche pour Confident royal de Stephen Frears avec 589 entrées dans 13 salles seulement. Le film d'animation Téhéran Tabou ne profite pas du tremplin cannois avec seulement 298 entrées dans 12 salles. Ça parle d'amour, documentaire de Joseph Truflandier, et Kombissiri, documentaire de René Letzgus, occupent la dernière place avec 5 entrées dans 1 salle.

Source Rentrak France

