OSCARS 2018: la shortlist du meilleur film en langue étrangère dévoilée

9 longs métrages ont été sélectionnés dans la shortlist du meilleur film en langue étrangère. A l'arrivée, lors des nominations officielles, il n'y en aura plus que 5. Pas d'énormes surprises cette année hormis l'absence de 120 battements par minute de Robin Campillo, mais dont le mauvais buzz suite à son bide au box-office et les absences dans les citations du NBR et des Globes constituaient déjà un indice. A noter, et c'est assez rare pour être souligné, la double présence africaine avec Félicité pour le Sénégal et Les Initiés pour l'Afrique du sud.

Les nominations des Oscars seront annoncées le 23 janvier. Découvrez la shortlist ci-dessous :

Corps et âme, Ildikó Enyedi (Hongrie)

Faute d'amour, Andrei Zvyagintsev (Russie)

Félicité, Alain Gomis (Sénégal)

Foxtrot, Samuel Maoz (Israël)

In the Fade, Fatih Akin (Allemagne)

Les Initiés, John Trengove (Afrique du sud)

L'Insulte, Ziad Doueiri (Liban)

The Square, Ruben Östlund (Suède)

Une femme fantastique, Sebastián Lelio (Chili)

