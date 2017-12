BOX-OFFICE FRANCE: Alain Chabat en demi-teinte, flop gigantesque pour "Stars 80"

Santa et cie d'Alain Chabat a réalisé le meilleur démarrage parmi les nouveautés de la semaine. Avec 578.133 entrées dans plus de 600 salles, ce sont des débuts solides mais pas extraordinaires. Il s'agit en fait du plus faible démarrage de la carrière de Chabat en tant que réalisateur. Paddington 2 est en retrait par rapport à l'épisode précédent: 420.344 entrées contre 570.040 entrées.

Mais le flop de la semaine - voire de l'année - est pour Stars 80, la suite: diffusée dans plus de 500 salles, la comédie reste sous les 200.000 entrées avec 178.540 tickets. Cette suite a été produite alors que le premier volet, doté d'un gros budget, n'avait déjà même pas atteint les 2 millions d'entrées. Stars 80 avait dépassé les 500.000 entrées dès sa première semaine. Plus bas dans le classement, Les Gardiennes de Xavier Beauvois (135.073 entrées dans 193 salles) bat Bienvenue à Suburbicon de George Clooney, pourtant davantage diffusé (102.006 tickets dans 218 salles).

Du côté des anciennes sorties, Coco conserve la tête avec 1.6 million d'entrées en 2 semaines. La Villa de Robert Guédiguian passe les 300.000 entrées en 2e semaine.

