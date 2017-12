AMBIGUOUS PLACES: 1res images de la comédie fantastique japonaise

Konoko se réveille un jour sur une plage, et se rend chez le coiffeur pour qu'on lui retire l'insecte accroché à sa tête. Doi, bientôt père, part faire des gants qu'il offrira à sa femme. Kazuko se réveille dans un cinéma, rentre chez elle et fait la rencontre d'un monstre.

Voici le pitch de Ambiguous Places, nouveau long métrage du Japonais Akira Ikeda. Ikeda a été révélé par la comédie lunaire Anatomy of a Paper Clip, couronné il y a quelques années à Rotterdam. Cette comédie fantastique a été dévoilée il y a quelques semaines au Festival de Tokyo.

Des premières images ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !