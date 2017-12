BOX-OFFICE US: "Star Wars" en recul ?

Le suspens est assez faible: selon les premières estimations, Star Wars: Les Derniers Jedi devrait réaliser un démarrage canon au box-office américain ce weekend. Le blockbuster pourrait dépasser les 200 millions de dollars sur plus de 4000 écrans. Mais le film a t-il laissé quelques plumes ? En effet, le score du Reveil de la Force, qui avoisinait les 250 millions de dollars, pourrait ne pas être battu. Si le film franchit les 200 millions, il ne s'agirait que du 4e film à réaliser un tel score pour ses débuts après Le Reveil de la Force, Jurassic World et The Avengers - un plébiscite du public pour la créativité. Lancé en contre-programmation, le film d'animation Ferdinand pourrait démarrer aux alentours des 15 millions de dollars, alors que son budget est estimé supérieur à 100 millions de dollars.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

