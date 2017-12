THAT SUMMER: 1res images du curieux doc suédois sélectionné à la Berlinale

That Summer revient sur le projet initié par l'artiste Peter Beard en 1972 avec Lee Radziwill au sujet des "Beale", Edith & Little Edie, qui vivent recluses dans leur propriété de Grey Gardens. Ces images perdues depuis des décennies ont été retrouvées et mettent en lumière toute leur famille d'amis qui à Montauk ont formé une communauté influente et créative.

That Summer est réalisé par le Suédois Göran Olsson (Black Power Mixtape) et met en scène entre autres Peter Beard, Lee Radziwill, Edith & Little Edie Bouvier Beale (qu'on peut déjà voir dans le documentaire culte Grey Gardens) mais encore Andy Warhol. That Summer vient d'être sélectionné dans la section Panorama de la Berlinale.

Des premières images ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Jill Holleville

