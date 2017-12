NOISE: 1res images d'une découverte japonaise entourée d'un bon buzz

Misa a perdu sa mère, tuée lors du massacre d'Akihabara durant lequel un camion a renversé des piétons à Tokyo. Misa entretient une relation difficile avec son père. Elle travaille comme idol mais aussi dans un salon spécial offrant divers "services réconfortants" à ses clients. Ken est employé dans un entrepôt et se fait dépouiller du moindre sou qu'il gagne par sa mère. Rie, déconnectée de sa famille, passe son temps avec son copain, un mauvais garçon, jusqu'à ce que leur relation se détériore...

Voici le pitch de Noise, réalisé par le Japonais Yusaku Matsumoto. Il s'agit du premier long métrage du jeune réalisateur. Noise, entouré d'un bon buzz, a commencé à circuler l'été dernier en festivals.

Découvrez des premières images de Noise dans notre galerie.

