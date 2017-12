BOX-OFFICE US: "Star Wars: Les Derniers Jedi" ne bat pas la "Force" mais brille

Sans grande surprise, Star Wars: Les Derniers Jedi a déglingué le box-office américain ce weekend. Le blockbuster, diffusé sur plus de 4000 écrans, réalise le deuxième meilleur démarrage de tous les temps avec 220 millions de dollars. Mais le film ne bat pas le record détenu par... Star Wars: Le Reveil de la Force, qui avait frôlé les 250 millions de dollars pour son démarrage. Lancé en contre-programmation, le film d'animation Ferdinand est à la peine avec 13.6 millions de dollars dans plus de 3500 salles, alors que le film a coûté plus de 100 millions de dollars.

Du côté des anciennes sorties, The Disaster Artist de James Franco prend un coup de froid: le film chute de 58.6% alors qu'il gagne une centaine de copies (12.9 millions de dollars en 3 semaines). Porté par le buzz Oscars, Lady Bird résiste mieux (-38.9%) alors qu'il perd plus de 600 salles (25.9 millions en 7 semaines). Parmi les sorties limitées, Call Me By Your Name (2 millions de dollars en un mois et 30 copies cette semaine) et surtout Moi, Tonya (plus de 500.000 dollars en 2 semaines et 5 salles cette semaine) poursuivent leur prometteuse carrière.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !