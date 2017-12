BERLINALE 2018: les premiers films de la compétition dévoilés

Après L'Île aux chiens, le nouveau film de l'Américain Wes Anderson, 7 autres longs métrages intégrant la compétition de la prochaine Berlinale ont été dévoilés.

Don't Worry, He Won't Get Far on Foot est le nouveau film de l'Américain Gus Van Sant. Ce long métrage avec Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black et Udo Kier raconte l'histoire de John Callahan, paralysé par un accident de voiture à 21 ans, qui est devenu un dessinateur de bandes dessinées. Retrouvez une première image du film en cliquant ici.

Dovlatov est le nouveau film du Russe Alexey German Jr. (Under Electric Clouds, déjà primé à la Berlinale). Le film raconte quatre jours dans la vie de l'auteur russe Sergei Dovlatov, dans le Leningrad du début des années 70.

Eva est le nouveau film du Français Benoit Jacquot. Ce film avec Isabelle Huppert est une nouvelle version du roman de James Hadley Chase dékà adapté par James Losey en 1962 avec Jeanne Moreau. Ce long métrage raconte l'histoire d'Eva, troublante et mystérieuse, qui fait irruption dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa perte. Eva sortira en France le 21 février.

Figlia mia est le nouveau film de l'Italienne Laura Bispuri (Vierge sous serment). Ce long métrage avec Valeria Golino et Alba Rohrwacher raconte l'histoire d'une fillette de dix ans dont les deux mères sont liées par un secret.

In den Gängen est le nouveau film de l'Allemand Thomas Stuber. Ce film avec Sandra Hüller (Toni Erdmann, Requiem) et Franz Rogowski (Love Steaks, Happy End) raconte l'histoire d'un jeune homme qui perd son emploi sur un site de construction suite à une imprudence. Il retrouve un job dans un magasin qui est un nouveau monde pour lui. Il y fait la rencontre de Marion, qui a une dizaine d'années de plus que lui...

Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot est le nouveau film de l'Allemand Philip Gröning (The Police Officer's Wife). Cette comédie raconte l'histoire de Jakob qui est trisomique. Il a un frère nommé Julian. Lorsque la mère des deux frères meurt, c'est Jakob qui prend soin de Julian.

Twarz est le nouveau film de la Polonaise Malgorzata Szumowska (prix de la mise en scène à la Berlinale pour Body). Ce long métrage raconte l'histoire d'un homme qui perd son visage à la suite d'un accident. Il subit une opération de reconstruction faciale et retourne chez lui. Mais plus personne ne le reconnait et il devient comme un étranger...

Deux films ont été sélectionnés hors compétition: il s'agit de l'Espagnol The Bookshop d'Isabel Coixet avec Emily Mortimer et Patricia Clarkson (sur une femme qui, dans l'Angleterre des années 50, décide d'ouvrir envers et contre tous une librairie) et l'Allemand Das schweigende Klassenzimmer de Lars Kraume (sur des étudiants qui, dans l'Allemagne des années 50, se retrouvent dans le collimateur de la Stasi).

Le reste de la sélection sera dévoilé ultérieurement. La Berlinale, qui sera à suivre en direct sur FilmDeCulte, aura lieu du 15 au 25 février. Retrouvez nos pronostics en cliquant ici.

Source Berlinale

Jill Holleville

