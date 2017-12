IN DER GÄNGEN: 1res images du film allemand avec Sandra Hüller en compétition à la Berlinale

Christian, 27 ans, perd son emploi sur un site de construction suite à une imprudence. Il retrouve un job dans un magasin qui est un nouveau monde pour lui. Il y fait la rencontre de Marion, qui a une dizaine d'années de plus que lui...

Voici le pitch de In der Gängen, nouveau film de l'Allemand Thomas Stuber. A l'affiche: Sandra Hüller, l'actrice de Toni Erdmann vue précédemment dans L'Amour et rien d'autre ou Requiem, et Franz Rogowski, vu entre autres dans Love Steaks, Victoria ou Happy End. In der Gängen figure en compétition de la prochaine Berlinale.

Une première image a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

Source

Jill Holleville

