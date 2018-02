Berlinale: In den Gängen

In den Gängen

Allemagne, 2018

De

Durée : 2h05

Christian, 27 ans, perd son emploi sur un site de construction suite à une imprudence. Il retrouve un job dans un magasin qui est un nouveau monde pour lui. Il y fait la rencontre de Marion, qui a une dizaine d'années de plus que lui...

LE VRAI PRIX DES BONNES CHOSES

Vraie-fausse romance dans les rayons d'un supermarché, In den Gängen est la troisième réalisation d'un jeune Allemand encore méconnu chez nous, Thomas Stuber. Son cast, lui, a davantage été remarqué, qu'il s'agisse de Sandra Hüller (Toni Erdmann, entre autres) et l'acteur qui monte Franz Rogowski, également à l'affiche de Transit dans la compétition de la Berlinale. Le film compte beaucoup sur la performance de ses excellents comédiens. Hüller se sort avec charisme d'un personnage qui peut être ingrat et auquel elle apporte des nuances. Rogowski offre à nouveau beaucoup d’ambiguïté à ce héros qui ressemble à un bébé louveteau mais qui pourrait mordre si on le provoque trop.

Car la comédie romantique que l'on imagine au bout de quelques scènes va finalement prendre un chemin beaucoup plus amer. C'est l'une des surprises de In den Gängen - à vrai dire peut-être la seule car le film, assez long, semble aussi assez programmatique. Son choix d'une photographie glauque sur un sujet parfois glauque dans un décor glauque n'est pas ce qui apporte le plus de relief au récit. Ses protagonistes sont plutôt attachants mais le film, solide, manque de variété et de ressources pour captiver jusqu'au bout.

L'Oursomètre : Dans une compétition composée de nombreux films clivants, In den Gängen peut rassembler. Mais c'est aussi un film un peu anecdotique comparé aux nombreux paris ambitieux du cru 2018. On imagine mal le film se glisser au palmarès, d'autant que la prestation de Franz Rogowski est encore plus remarquable dans Transit.