Berlinale: The Green Fog

Une interprétation de Vertigo, le classique d'Alfred Hitchcock, constituée à partir de montages d'anciens films et séries télévisées tournés dans la région de San Francisco.

QUEER EYE

Maitre ès maboulerie et grand explorateur/décortiqueur d'archives cinématographiques, on ne devrait pas être surpris que le Canadien Guy Maddin se lance (avec deux acolytes) dans un projet aussi improbable qu'une réimagination de l'Everest du cinéma qu'est Sueurs froides. Et pourtant, à l'image de ses autres films, nous voilà comme deux ronds de flan devant tant d'imagination et de folie. The Green Fog est en quelque sorte le jumeau malade de Vertigo, film pourtant réputé intouchable. Son clone grotesque, frère siamois abandonné à la naissance et qui aurait grandi dans une cave, la créature de La Mouche aux adn contraires qu'on n'aurait jamais dû mélanger. A la fois conceptuel et bouffon, le résultat est fascinant et bien sûr hilarant.

Le scénario est toujours le même, chaque scène culte est bien là. Les décors eux-mêmes n'ont pas changé puisque chaque image de The Green Fog est tirée d'un film ou d'une série télé tournée à San Francisco (hélas non, il n'y a pas parmi elles d'images de La Fête à la maison). Créature de Frankenstein, le film de Maddin rapièce des bouts de vieux téléfilms ringards, des thrillers sexy des années 90 ou encore des classiques en noir et blanc. Dans son précédent film, La Chambre interdite, Maddin avait réuni un casting international des plus impressionnants. Celui de The Green Fog est encore plus fou, mettant côte à côte Chuck Norris, Meg Ryan, Joan Crawford, Justin Timberlake ou plein d'autres.

Il y a une vraie jubilation cinéphile à voir ces juxtapositions contre-nature. Un humour extra-filmique, comme lorsque la malicieuse Kathy Najimy de Sister Act déboule pour faire coucou en plein scène de suspens. Le gag récurrent le plus tordant du film consiste à prendre des scènes de dialogues de soap operas kitsch, pour justement en couper les dialogues, ne gardant que les respirations et visages outrés des comédiens. Mais tout aussi drôle qu'il est, The Green Fog n'est pas qu'un fan service cynique pour amateur de nanar. Ce n'est pas non plus une variante de La Classe américaine. L'approche de Maddin a quelque chose de vraiment radical. Lorsqu'il passe de longues minutes à monter diverses images anonymes des rues de la ville, sans aucun personnage ni passant, on retrouve comme un écho de Dragonfly Eyes, l’incroyable film chinois composé uniquement d'images de télésurveillance.

ar ailleurs, il a beaucoup été dit que les films d'Hitchcock possédiaent une grande part de subvertion. La démarche de Maddin a quelque chose de queer, précisément au sens subversif du terme. Et pas seulement parce que les personnages masculins se retouvent ponctuellement joués par des actrices ou vice-versa. En utilisant des productions populaires et des films à succès, Maddin s'interesse à notre mémoire cinematographique collective. Il l'interroge, la deconstruit, détricote les clichés. En créant des passerelles innatendues entre les oeuvres, il dévoile une histoire du cinéma alternative et souterraine. Ici, la citation n'est pas qu'un clin d'oeil, c'est une réappropriation. Ce qui est l'une des meilleures dinitions du queer.