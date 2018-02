Lady Bird

Notez ce film

Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird ait perdu son emploi.

LA CAGE AUX OISEAUX

On est évidemment comme tout le monde : sous le charme de Greta Gerwig, de son personnage bancal et attachant qu'elle trimballe de film en film, de son humour fin, de son charisme décalé, de sa beauté mélancolique. Ça tombe bien: on retrouve beaucoup de ces qualités dans le personnage éponyme de son nouveau film. Interprétée avec brio par Saoirse Ronan, Christine « Lady Bird » McPherson est lunaire et irrésistible. Un cœur d'or caché sous des apparences farfelues. Le genre à sauter d'une voiture en marche par bravade, à s'amouracher sur un coup de tête, à se donner elle-même un nouveau surnom. Lady Bird, le film, est un peu comme ça aussi: il alterne les dialogues cools, les bonnes blagues et les épisodes mélancoliques, sans que les uns viennent contredire les autres. Bien vu. Avec une bienveillance attendrie, Greta Gerwig brosse ainsi le portrait d'une jeune femme qui est tout à la fois (fofolle, nunuche, adulte avant l'heure, prodige) mais qui voudrait avant tout qu'on l'aime pour elle-même, et qui voudrait bien s'envoler hors de sa cage.

Charmant, le film l'est également pas sa BO sortie des années 90, d'une nostalgie amusée (Alanis Morisette ou Ani DiFranco). Quand ces tubes laissent la place au traditionnel ukulélé des films-façon-Sundance, Lady Bird se laisse happer par les bon vieux rails du film indépendant américain. Indépendant, le film ne l'est d'ailleurs pas tant que ça quand il réutilise les formules les plus convenues du cinéma mainstream, comme cette façon agaçante qu'ont les personnages de toujours vouloir (et pouvoir) expliquer leur ressenti de A à Z comme une note d'intention adressée au spectateur. Lady Bird est à la fois un récit d'émancipation et un récit de réconciliation entre une fille et sa mère. Un programme suffisamment archétypal pour que rien ne vienne vraiment surprendre dans le déroulé du film. Mais tout classique que soit ce programme, Greta Gerwig et son très bon cast l'effectuent avec suffisamment de savoir-faire et de subtilité pour nous charmer et nous convaincre.