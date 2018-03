FESTIVAL CINÉMA DU RÉEL 2018: gros plan en images sur la compétition internationale

Coup d'envoi ce jeudi du Festival Cinéma du Réel ! Ce festival dédié aux documentaires fête sa 40e édition cette année et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Onze longs métrages figurent dans la compétition internationale. Parmi les titres à surveiller: le sublime Inland Sea du Japonais Kazuhiro Soda dont on vous dit déjà le plus grand bien, mais aussi les nouveaux films prometteurs de Dieudo Hamadi (Kinshasa Makambo), Corneliu Porumboiu (Fotbal infinit) ou encore Pedro Gonzalez Rubio (Antigona).

Le Festival Cinéma du Réel aura lieu du 23 mars au 1er avril. En préambule sera projeté ce soir La Telenovela Errante de Raoul Ruiz et Valeria Sarmiento.

