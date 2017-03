FESTIVAL DU FILM POLICIER DE BEAUNE 2017: la compétition et le jury dévoilés

La compétition de la prochaine édition du Festival du Film Policier de Beaune a été dévoilée. 8 longs métrages figurent dans cette compétition parmi lesquels le Suédois The Nile Hilton Incident de Tarik Saleh (Grand Prix de la compétition internationale à Sundance cette année), le suspens gothique et britannique The Limehouse Golem de Juan Carlos Medina (Insensibles), le thriller américain Message from the King du Belge Fabrice du Welz, la comédie d'action War on Everyone avec Alexander Skarsgård ou encore le thriller horrifique hongrois Strangled de Árpád Sopsits.

On savait déjà qu'un hommage spécial serait réservé au réalisateur coréen Park Chan-Wook. Découvrez la compétition complète et le jury ci-dessous.

Compétition

ANGLE MORT de Nabil Ben Yadir

COLD HELL de Stefan Ruzowitzky

LA COLÈRE D’UN HOMME PATIENT de Raúl Arévalo

THE LIMEHOUSE GOLEM de Juan Carlos Medina

MESSAGE FROM THE KING de Fabrice Du Welz

THE NILE HILTON INCIDENT de Tarik Saleh

STRANGLED d’Árpád Sopsits

WAR ON EVERYONE de John Michael McDonagh

Jury

Jean-Paul Rappeneau

Valérie Donzelli

Éric Elmosnino

Audrey Fleurot

Valeria Golino

Éric Lartigau

François Levantal

Hugues Pagan

L'an passé, le Grand Prix est allé à Man on the High Heels, le thriller de Jang Jin. Le Festival du Film Policier de Beaune aura lieu du 29 mars au 2 avril. Le reste de sa programmation sera dévoilé ultérieurement.

