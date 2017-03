BOX-OFFICE US: King Kong, roi du weekend

Kong : Skull island a, comme prévu, hérité de la première place au box-office américain ce weekend. Le blockbuster, produit pour 185 millions de dollars (et non 135 comme initialement annoncé), débute plus fort que prévu par les premières estimations. Kong réalise un premier weekend à 61 millions de dollars. Aucune autre nouvelle grosse sortie n'est venue se frotter au long métrage ce weekend.

Parmi les anciennes sorties, Logan chute assez lourdement (-57.2%) mais cumule désormais la coquette somme de 152.6 millions de dollars en 2 semaines. La sensation horrifique Get Out est un triomphe: 111 millions de dollars en 3 semaines pour un budget inférieur à 5 millions. Les buzz Oscars, eux, commencent à s'éteindre. Parmi les bonnes affaires: Les Figures de l'ombre (162.8 millions de dollars en 12 semaines pour un budget de 25 millions), La La Land (148.4 millions en 14 semaines pour un budget de 30 millions), Lion (48.6 millions en 16 semaines pour un budget de 12 millions) ou bien sûr Moonlight (27 millions en 21 semaines pour un mini-budget de 1.5 million de dollars).

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

