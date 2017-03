KEKSZAKALLU: premières images d'un gros buzz argentin sélectionné à CPH:Dox

Kékszakállú dépeint quelques jours dans les vies de quelques femmes argentines, alors que le climat est à la récession économique et culturelle.

Il s'agit du premier long métrage réalisé par l'Argentin Gastón Solnicki et ce film, à mi-chemin entre fiction et documentaire, est porté par un gros buzz en festivals. Kékszakállú est passé par la Mostra de Venise, Toronto, et sera diffusé dans quelques jours au Festival CPH:Dox de Copenhague, qui sera à suivre en direct sur FilmDeCulte. Découvrez des premières images de Kékszakállú dans notre galerie.

