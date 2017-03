Greta Driscoll, jeune fille introvertie, est en passe de franchir le cap de ses 15 ans. Seule ombre au tableau : elle ne veut pas quitter le monde douillet et rassurant de l’enfance, une bulle dans laquelle elle s’enferme avec son seul ami au collège, Elliott...

Voici le pitch de Fantastic Birthday (Girl Asleep), premier long métrage de l'Australienne Rosemary Myers (lire notre entretien). Ce film surprenant et poétique est une vraie découverte, passée en 2016 par la Berlinale et l'Etrange Festival. Il sortira en salles le 22 mars et nous vous le conseillons chaudement ! Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

