Une nuit par mois, une étonnante brigade de féministes latinas, les « Ovarian Psycos », sillonne à vélo, les rues des quartiers de l’Eastside Los Angeles. Les Ovas, comme elles s’appellent entre elles, combattent le racisme, les violences dans leurs quartiers et prennent part aux luttes auxquelles sont confrontées les communautés précaires...

Voici le pitch de Ovarian Psycos, un documentaire réalisé par les Américaines Joanna Sokolowski et Kate Trumbull-LaValle. Il est diffusé cette semaine au Festival de Films de Femmes de Créteil. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !