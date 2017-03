LIKE ME: 1eres images séduisantes d'une curiosité américaine

Après avoir posté en ligne une vidéo d'elle en train de braquer une boutique, Kiya devient une célébrité sur les réseaux sociaux. Solitaire et téméraire, elle est à la recherche de relations humaines authentiques. Au cours de son périple, elle rencontre un vagabond, un troll d'Internet ou encore un garçon sniffant de la peinture. Tous sont attirés dans son cercle de chaos, de junk food et de drogue...

Voici le pitch de Like Me, un premier long métrage aux allures très curieuses réalisé par Robert Mockler. Il s'agit de son premier long métrage, et celui-ci est diffusé cette semaine en compétition du Festival SXSW d'Austin. Découvrez une première image et une première affiche séduisantes - si vous aimez les couleurs fluos...

Source

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !