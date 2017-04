L'AMANT DOUBLE: l'affiche du nouveau Ozon en compétition à Cannes

Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.

Voici le pitch de L'Amant double, le nouveau film de François Ozon, quelques mois seulement après le succès de Frantz. L'Amant double a été retenu en compétition du prochain Festival de Cannes, retrouvez notre dossier spécial en cliquant ici. A l'affiche: Marine Vacth, Jérémie Renier ou encore Jacqueline Bisset. L'Amant double sortira pendant le festival, le 26 mai. Découvrez son affiche dans notre galerie.

Source: Mars Films

