LA RÉGION SAUVAGE: une belle affiche pour l'ovni mexicain prochainement en salles

Alejandra vit avec son mari Angel et leurs deux enfants dans une petite ville du Mexique. Le couple, en pleine crise, fait la rencontre de Veronica, jeune fille sans attache, qui leur fait découvrir une cabane au milieu des bois. Là, vivent deux chercheurs et la mystérieuse créature qu’ils étudient et dont le pouvoir, source de plaisir et de destruction, est irrésistible...

Prix de la mise en scène à la dernière Mostra de Venise, La Région sauvage est le nouveau film du Mexicain Amat Escalante. Cet ovni est l'un des films à ne pas manquer cette année. Retrouvez notre critique et un teaser du film en cliquant ici.

La Région sauvage sort le 19 juillet en France. Une belle affiche a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie !

Source: Le Pacte

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !