SAINTE VIERGE: premières infos sur le prochain Verhoeven avec Virginie Efira

Après le succès de Elle, le prochain long métrage du réalisateur néerlandais Paul Verhoeven sera également produit par la France. Celui-ci aura pour titre Sainte Vierge (titre international Blessed Virgin) et son actrice principale sera Virginie Efira, qui retrouve le cinéaste après son petit rôle dans Elle.

Sainte Vierge est une adaptation du livre Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy de Judith C. Brown, publié en 1986 aux Etats-Unis. Immodest Acts raconte l'ascension puis la chute d'une femme puissante, une religieuse lesbienne suspectée d'entretenir des rapports surnaturels avec le Christ.

Le tournage de Sainte Vierge débutera prochainement. Découvrez un premier visuel de ce film dans notre galerie.

