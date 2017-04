DÉCÈS: Jonathan Demme (1944-2017)

Le réalisateur américain Jonathan Demme est décédé. Jonathan Demme a réalisé son premier long métrage en 1974 avec 5 femmes à abattre, produit par Roger Corman. Demme dirige ensuite Cloris Leachman dans Crazy Mama, Peter Fonda dans Colère froide, Roy Scheider dans Meurtres en cascade ou encore Goldie Hawn dans Swing Shift. Sa comédie 80's en diable Dangereuse sous tous rapports, avec Melanie Griffith, est un succès. Veuve, mais pas trop... avec Michelle Pfeiffer est également plébiscité deux ans plus tard.

Mais c'est au début des années 90 qu'il signe son film le plus connu: le thriller Le Silence des agneaux avec Jodie Foster et Anthony Hopkins. Ce film est l'un des rares à avoir remporté les 5 Oscars principaux: meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur acteur et meilleur scénario. Son drame Philadelphia est l'un des premiers films américains mainstream à traiter d'homosexuels frappés par le sida, et offre à Tom Hanks l'Oscar du meilleur acteur. Long métrage méconnu dans sa filmographie et mal accueilli à l'époque, Beloved, adapté de Toni Morrison, est pourtant une étrangeté tout à fait remarquable.

Dans des registres très différents, Demme réalise ensuite La Vérité sur Charlie, mix de suspens et de comédie faisant des clins d’œil à la Nouvelle Vague, Un crime dans la tête, thriller politique avec Denzel Washington, ou le drame indé Rachel se marie dans lequel se distingue Anne Hathaway. Plus récemment, le cinéaste dirige Meryl Streep dans la comédie Ricki and the Flash, qui restera son dernier film. Jonathan Demme avait 73 ans.