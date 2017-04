Chili. Michael, jeune mécanicien, est convaincu d'avoir eu une révélation divine. Lorsqu’il apprend l’accident d’un ami d’enfance, il entame un pèlerinage pour aller à son chevet accomplir un miracle. Les villageois l’érigent alors en nouveau Christ capable de soulager leur pénible vie dans le désert...

Voici le pitch du Christ aveugle, long métrage réalisé par le Chilien Christopher Murray. Le Christ aveugle a créé un gros buzz dans les festivals où il a été présenté, notamment en compétition à la Mostra de Venise. Le Christ aveugle sortira le 10 mai en France. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !