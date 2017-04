THE BAD BATCH: de curieuses affiches pour la romance cannibale de Ana Lily Amirpour

The Bad Batch raconte une histoire d'amour dystopique se déroulant dans un coin perdu du Texas, au sein d'une communauté de cannibales.

Il s'agit du nouveau long métrage de l'Américaine Ana Lily Amirpour, révélée par le très singulier A Girl Walks Home Alone at Night. La réalisatrice figure parmi nos 20 jeunes réalisatrices qui vont compter. The Bad Batch, produit par Megan Ellison, a été primé lors de la dernière Mostra de Venise. A l'affiche: Suki Waterhouse, Jim Carrey et Keanu Reeves. Il sortira le 23 juin aux États-Unis. Et bientôt en France ? En attendant, découvrez de curieuses affiches teaser dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !