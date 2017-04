GLASS: des infos sur le prochain M.Night Shyamalan

Après le succès mondial de son thriller horrifique Split (275 millions de dollars récoltés sur la planète pour un budget inférieur à 10 millions, près de 2 millions d'entrées en France), le réalisateur américain M.Night Shyamalan prépare son nouveau film. Nous ne spoilerons pas ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir Split, mais la fin de ce long métrage faisait un clin d’œil à l'un des premiers succès de Shyamalan: Incassable. Glass, nouveau film du réalisateur, croisera les récits de Split et de Incassable.

Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy et Anya Taylor-Joy reprendront chacun leurs rôles pour ce nouveau long métrage. Le scénario de Glass est achevé. La sortie du film est prévue pour janvier 2019. Patience...

